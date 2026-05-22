Medios británicos aseguran que el entrenador catalán pondrá fin a su ciclo en el Manchester City al término de la temporada, pese a tener contrato vigente hasta 2027. La dirigencia ya trabaja en la transición y tendría un acuerdo encaminado con Enzo Maresca.

El ciclo de Pep Guardiola al frente del Manchester City estaría llegando a su fin. Según informaron medios británicos como la BBC y el Daily Mail, el entrenador español dejaría el cargo una vez concluida la actual temporada, anticipando su salida un año antes de la finalización de su contrato.

La noticia sacudió al fútbol inglés y europeo, ya que marcaría el cierre de una de las etapas más exitosas en la historia reciente de la Premier League. Aunque el club todavía no realizó un anuncio oficial, distintas versiones indican que la decisión ya fue comunicada internamente y que los principales patrocinadores fueron informados sobre la inminente confirmación.

Cuándo se anunciaría la salida

De acuerdo con la prensa inglesa, el momento del anuncio dependerá de la situación deportiva del equipo en la recta final del campeonato. Si el City queda sin posibilidades matemáticas de pelear por el título de la Premier League tras su compromiso ante Bournemouth, Guardiola podría oficializar su decisión de manera inmediata.

En caso contrario, el entrenador catalán se despediría públicamente luego del encuentro frente a Aston Villa, que sería su último partido como local al mando de los Citizens.

Esta temporada, el Manchester City quedó lejos de la pelea principal por el campeonato y finalizó en el tercer puesto, por detrás del líder Liverpool.

Enzo Maresca, el principal candidato

Mientras se aguarda la confirmación oficial, la dirigencia del Manchester City ya trabaja en el próximo proyecto deportivo. El periodista especializado Nicolò Schira informó que existe un principio de acuerdo con Enzo Maresca para asumir como entrenador hasta 2028, con opción de extender el vínculo por una temporada más.

Maresca conoce en profundidad la estructura del club y el estilo de trabajo de Guardiola. Entre 2022 y 2023 formó parte del cuerpo técnico del español y participó en una de las campañas más exitosas de la institución.

El legado de Guardiola en Manchester

La posible salida de Guardiola significaría el final de una era histórica para el Manchester City. Desde su llegada en 2016, transformó al equipo en una potencia del fútbol mundial y estableció una hegemonía en Inglaterra.

Durante su gestión dirigió 591 partidos oficiales y conquistó 20 títulos, entre ellos seis Premier League y la primera UEFA Champions League de la historia del club, obtenida en 2023.

Más allá de los resultados, Guardiola dejó una marca profunda en la identidad futbolística del City y su eventual despedida representará uno de los cambios más importantes del fútbol europeo en los últimos años.