El hombre de 45 años se precipitó al vacío desde una altura de cinco metros en la zona de Dean Funes al 1300. Estaba alcoholizado, discutió con su pareja y debió ser internado de urgencia en el Hospital San Bernardo.

Un turista oriundo de la provincia de Córdoba resultó gravemente herido este viernes a la mañana tras caer desde un paso ferroviario ubicado en la calle Dean Funes al 1380, en la zona macrocentro de la ciudad de Salta.

Según confirmaron fuentes policiales, el hombre, de aproximadamente 45 años, se encontraba en aparente estado de ebriedad al momento del accidente. Como consecuencia del fuerte impacto, sufrió una fractura de peroné y tuvo que ser trasladado de urgencia por el SAMEC hacia el Hospital San Bernardo.

Discusión previa y caída al canal

De acuerdo con los testimonios recogidos por los investigadores en el lugar del hecho, el turista habría mantenido una fuerte discusión previa con su pareja. Tras el altercado, el hombre salió solo a consumir bebidas alcohólicas.

Horas más tarde, terminó caminando sin rumbo por la zona elevada del paso ferroviario, un sector que, si bien es utilizado habitualmente por los peatones para cruzar de un lado a otro de las vías, no está habilitado oficialmente para el tránsito peatonal. En ese punto, el hombre perdió el equilibrio y cayó desde una altura estimada de entre cuatro y cinco metros hacia el sector del canal.

Operativo de rescate en la zona norte

Personal de la Policía de Salta y efectivos del cuerpo de Bomberos montaron un rápido operativo de asistencia para rescatar al turista, quien había quedado tendido e inmóvil en una zona de difícil acceso contigua a las vías.

«Él pierde el equilibrio, estaba en aparente estado de ebriedad y cae en la zona del canal», detalló un efectivo policial que trabajó en el lugar en diálogo con el medio local Multivisión Federal. Finalmente, los profesionales médicos lograron estabilizarlo, le colocaron una férula en la pierna afectada y lo trasladaron en ambulancia.

Por su parte, los vecinos del barrio señalaron que ese tramo de las vías suele ser utilizado de forma recurrente como un paso peatonal informal y advirtieron que también funciona como punto de reunión nocturna, lo que representa un peligro latente para la zona.