La distribuidora realizará trabajos de ampliación y renovación de la red eléctrica en el marco del Plan de Inversión 2026. Los cortes serán programados y se extenderán durante varias horas.
La empresa Edesa informó que este viernes 22 de mayo se llevarán a cabo cortes programados de energía eléctrica en distintas localidades de la provincia de Salta debido a obras de mejora en la infraestructura eléctrica.
Según detalló la compañía, las interrupciones forman parte del Plan de Inversión 2026 y tienen como objetivo ampliar y renovar las redes de media y baja tensión para optimizar la calidad del servicio.
Corte de energía en Tartagal
En la ciudad de Tartagal, los trabajos se realizarán en el sector oeste y el suministro eléctrico será interrumpido desde las 7:30 de la mañana por un período estimado de cuatro horas.
Las zonas alcanzadas por el corte incluyen:
- Ruta Nacional 34, desde Cuña Muerta hasta Tranquitas.
- Barrio Adolfo Güemes.
- Cuña Muerta.
- Cementerio Municipal.
- Zanja Honda.
- Virgen de la Peña.
- Tranquitas.
- Matadero Municipal.
- Oil Tool.
- Sectores rurales y áreas aledañas.
La empresa indicó que las tareas corresponden a la ampliación de la red de media y baja tensión.
Interrupción programada en Metán
Por otra parte, en San José de Metán, el corte comenzará a las 8:00 y se extenderá aproximadamente durante cinco horas.
Los sectores afectados serán:
- Ruta Provincial 45.
- Finca Ancelly.
- Finca Tabara.
- Aguas Blancas.
- Alubia.
- San Fernando.
- La Cañada.
- Duarte.
- Luque.
- Cajal.
- Santa Virginia.
- Grama Samis.
- Zonas rurales intermedias y aledañas.
En este caso, las tareas estarán vinculadas a la renovación de la red eléctrica de media y baja tensión.
Recomendaciones para los usuarios
Desde Edesa recordaron que se trata de interrupciones programadas y solicitaron a los vecinos tomar las previsiones necesarias para minimizar inconvenientes durante el tiempo que duren los trabajos.
La distribuidora recomendó desconectar equipos sensibles, prever alternativas de energía para actividades esenciales y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante cualquier modificación en los horarios previstos.