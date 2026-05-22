La distribuidora realizará trabajos de ampliación y renovación de la red eléctrica en el marco del Plan de Inversión 2026. Los cortes serán programados y se extenderán durante varias horas.

La empresa Edesa informó que este viernes 22 de mayo se llevarán a cabo cortes programados de energía eléctrica en distintas localidades de la provincia de Salta debido a obras de mejora en la infraestructura eléctrica.

Según detalló la compañía, las interrupciones forman parte del Plan de Inversión 2026 y tienen como objetivo ampliar y renovar las redes de media y baja tensión para optimizar la calidad del servicio.

Corte de energía en Tartagal

En la ciudad de Tartagal, los trabajos se realizarán en el sector oeste y el suministro eléctrico será interrumpido desde las 7:30 de la mañana por un período estimado de cuatro horas.

Las zonas alcanzadas por el corte incluyen:

Ruta Nacional 34, desde Cuña Muerta hasta Tranquitas.

Barrio Adolfo Güemes.

Cuña Muerta.

Cementerio Municipal.

Zanja Honda.

Virgen de la Peña.

Tranquitas.

Matadero Municipal.

Oil Tool.

Sectores rurales y áreas aledañas.

La empresa indicó que las tareas corresponden a la ampliación de la red de media y baja tensión.

Interrupción programada en Metán

Por otra parte, en San José de Metán, el corte comenzará a las 8:00 y se extenderá aproximadamente durante cinco horas.

Los sectores afectados serán:

Ruta Provincial 45.

Finca Ancelly.

Finca Tabara.

Aguas Blancas.

Alubia.

San Fernando.

La Cañada.

Duarte.

Luque.

Cajal.

Santa Virginia.

Grama Samis.

Zonas rurales intermedias y aledañas.

En este caso, las tareas estarán vinculadas a la renovación de la red eléctrica de media y baja tensión.

Recomendaciones para los usuarios

Desde Edesa recordaron que se trata de interrupciones programadas y solicitaron a los vecinos tomar las previsiones necesarias para minimizar inconvenientes durante el tiempo que duren los trabajos.

La distribuidora recomendó desconectar equipos sensibles, prever alternativas de energía para actividades esenciales y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante cualquier modificación en los horarios previstos.