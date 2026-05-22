El presidente de Estados Unidos reavivó la posibilidad de una intervención sobre la isla mientras Washington endurece sanciones y despliega fuerzas militares en el Caribe. La acusación contra Raúl Castro profundizó el conflicto diplomático.

La relación entre Estados Unidos y Cuba atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. El presidente Donald Trump volvió a insinuar una posible acción militar contra la isla luego de la imputación judicial contra el exmandatario cubano Raúl Castro, acusado en Estados Unidos por el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996.

La escalada también incluye nuevas sanciones económicas, una fuerte presión diplomática y el despliegue del portaaviones USS Nimitz en el Caribe, una decisión que fue interpretada como una señal de fuerza hacia La Habana.

Trump no descarta una intervención

Durante declaraciones recientes, Trump aseguró que otros presidentes analizaron durante décadas medidas más contundentes contra el gobierno cubano y sugirió que podría ser él quien tome una decisión histórica sobre el futuro de la isla. Diversos medios internacionales señalaron que el mandatario volvió a dejar abierta la posibilidad de una intervención, aunque sin anunciar acciones concretas.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Washington sigue prefiriendo una salida diplomática, aunque reconoció que las posibilidades de alcanzar un acuerdo con el actual gobierno cubano son reducidas.

La acusación contra Raúl Castro

La tensión aumentó tras la presentación de cargos federales en Estados Unidos contra Raúl Castro y varios exintegrantes de la Fuerza Aérea cubana por el derribo de dos aeronaves de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido en febrero de 1996. El hecho provocó la muerte de cuatro personas y generó un fuerte conflicto diplomático entre ambos países.

Según la acusación, Castro habría autorizado la operación militar cuando ocupaba el cargo de ministro de Defensa de Cuba.

Presión militar en el Caribe

En paralelo al avance judicial, el Comando Sur estadounidense confirmó el ingreso del portaaviones USS Nimitz y su grupo de combate al Caribe. Aunque Washington sostiene que se trata de operaciones previamente planificadas, la coincidencia temporal con la imputación contra Castro elevó las especulaciones sobre un aumento de la presión militar sobre el régimen cubano.

Analistas consideran que la presencia naval busca enviar una señal política y estratégica a La Habana, aunque hasta el momento no existen indicios concretos de una operación militar inminente.

La respuesta de Cuba

El gobierno de Miguel Díaz-Canel rechazó las acusaciones y denunció que las medidas adoptadas por Estados Unidos buscan justificar una agresión contra el país. Desde La Habana calificaron la imputación como una maniobra política destinada a aumentar la presión internacional sobre la isla.

Mientras tanto, la población cubana observa con preocupación el deterioro de las relaciones bilaterales, en medio de una profunda crisis económica y energética que atraviesa el país.