El directorio del organismo dio luz verde al desembolso tras los ajustes económicos de 2026. Aunque elogió las reformas y la baja de la inflación, advirtió por el rezago en las reservas de fines de 2025 y reclamó cambios en jubilaciones e impuestos.

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó formalmente la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) con la Argentina. Con este aval técnico, el organismo multilateral destrabará en las próximas horas un desembolso de USD 1.000 millones, clave para fortalecer las arcas del Banco Central.

A través de un comunicado oficial, la entidad conducida por Kristalina Georgieva destacó que «el impulso reformista se ha fortalecido con la aprobación de leyes clave en materia fiscal, comercial y laboral». Sin embargo, el ‘board’ del Fondo advirtió que la ejecución del programa mostró resultados dispares a fines de 2025, señalando que «aún persisten vulnerabilidades».

Reservas y metas: el balance del FMI

El organismo reconoció que el Gobierno de Javier Milei no alcanzó la meta cuantitativa de acumulación de reservas internacionales netas (RIN) pautada para finales de diciembre pasado. A pesar de esto, el FMI optó por aprobar la revisión debido al cumplimiento de la mayoría de los criterios clave y a la implementación de «medidas correctivas».

Por su parte, Georgieva señaló que la incertidumbre política del año pasado afectó temporalmente el crecimiento y la desinflación. No obstante, valoró los ajustes aplicados desde enero de 2026:

«Se han implementado ajustes de política que han propiciado un aumento de las reservas, una renovada desinflación y una mayor confianza en el mercado, a pesar de un contexto global más complejo».

El pedido de nuevas reformas: jubilaciones e impuestos

Para garantizar la sostenibilidad del superávit fiscal y compensar la presión del gasto del Congreso, el FMI exigió mantener un esquema firme de ajuste. Esto incluye mayores reducciones en los subsidios energéticos, una mejor focalización de la asistencia social y la contención del gasto discrecional.

De cara al futuro inmediato, la titular del Fondo reclamó avanzar con pasos concretos en dos frentes sensibles:

Reforma previsional y tributaria: Esenciales para sostener el ancla fiscal a largo plazo.

Transparencia institucional: Mayor control en los procesos de privatizaciones y resguardo de la independencia de los organismos de supervisión.

Además, tras la reciente polémica por la medición del IPC que derivó en la salida de Marco Lavagna del Indec a comienzos de 2026, el FMI solicitó explícitamente «medidas para seguir mejorando la calidad y la difusión de los datos de inflación».

El frente cambiario y las proyecciones para 2026

En el plano monetario, el FMI elogió la racha compradora del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que acumuló 92 jornadas consecutivas con saldo positivo en el mercado de cambios, alcanzando reservas brutas superiores a los USD 46.751 millones. No obstante, pidió acelerar el ritmo para superar la meta de reservas netas de USD 8.000 millones.

Finalmente, el staff técnico del Fondo dio a conocer sus proyecciones macroeconómicas para la Argentina en 2026, mostrando un panorama de estabilización:

Indicador Económico Proyección FMI 2026 Crecimiento del PIB +3,5% Inflación Anual 25% Desempleo 7,2% Superávit Fiscal Primario 1,4%

El organismo concluyó advirtiendo que, si bien los riesgos siguen siendo elevados, el apoyo continuo a los sectores más vulnerables será «fundamental para mantener el respaldo social al programa de reformas».