Las explosiones se registraron cerca de Bandar Abbas y Bandar Kangan mientras continúan las negociaciones entre Washington y Teherán para extender el alto el fuego.

La tensión volvió a escalar en Medio Oriente luego de que medios vinculados a la Guardia Revolucionaria de Irán informaran el lanzamiento de misiles y enfrentamientos marítimos en la zona del estrecho de Ormuz.

Las explosiones fueron reportadas este jueves cerca de Bandar Abbas y Bandar Kangan, en el sur iraní, mientras continúan las negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán para extender el alto el fuego vigente desde abril.

Misiles y disparos en una zona estratégica

Las agencias iraníes Fars y Tasnim señalaron que las fuerzas iraníes dispararon misiles “hacia objetivos específicos”, aunque no precisaron cuáles eran los blancos alcanzados ni informaron daños oficiales.

Además, se reportaron disparos de advertencia y posibles incidentes navales en cercanías del estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.

Según versiones difundidas por medios iraníes, la Marina de Irán habría abierto fuego de advertencia contra determinadas embarcaciones, aunque las autoridades todavía investigan los detalles del episodio.

Crece la tensión entre Washington y Teherán

Los incidentes ocurrieron horas después de nuevos cruces diplomáticos y militares entre Washington y Teherán.

Estados Unidos denunció recientemente ataques iraníes con drones y misiles contra posiciones vinculadas a sus fuerzas en la región, mientras que Irán acusó a Washington de continuar operaciones militares cerca de Bandar Abbas.

Las negociaciones actuales buscan extender por 60 días el cese del fuego y avanzar en un acuerdo relacionado con el programa nuclear iraní y la reapertura plena del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, hasta el momento no existe un acuerdo firmado.

El estrecho de Ormuz, en el centro del conflicto

El estrecho de Ormuz es considerado un punto clave para el comercio energético mundial.

Antes de la escalada militar, por esa vía marítima circulaba cerca del 20% del petróleo y gas comercializado a nivel global.

En los últimos meses, Irán fue restringiendo el paso de embarcaciones tras los ataques estadounidenses e israelíes sobre territorio iraní.

La situación generó preocupación internacional por el posible impacto en los mercados energéticos y en el comercio marítimo global.

Bombardeos y crisis regional

El conflicto también continúa expandiéndose a otros frentes de la región.

En Líbano, Israel confirmó nuevos bombardeos contra posiciones de Hezbollah en Beirut y Tiro, pese al alto el fuego vigente desde abril.

Además, Kuwait condenó recientemente ataques con drones y misiles atribuidos a Irán y calificó la situación como “una peligrosa escalada”.

Mientras tanto, la incertidumbre crece dentro de Irán por el impacto económico y social del conflicto, en medio de una situación cada vez más inestable en Medio Oriente.