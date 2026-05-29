La Guarnición Ejército Salta realizará este viernes el acto oficial por el 216° aniversario del Ejército Argentino. Habrá formación militar y desfile abierto al público.

La ciudad de Salta será sede este viernes 29 de mayo de los actos oficiales por el 216° aniversario de la creación del Ejército Argentino, con una ceremonia protocolar y desfile militar en el tradicional Campo Histórico de La Cruz.

La actividad es organizada por la Guarnición Ejército Salta y comenzará a las 10:30.

Habrá formación y desfile militar

Según informaron oficialmente, el acto incluirá la formación de tropas y el tradicional desfile de efectivos militares en homenaje al Día del Ejército Argentino.

La ceremonia contará con la participación de distintas unidades y autoridades vinculadas a las Fuerzas Armadas.

Además, se espera la presencia de funcionarios provinciales, representantes de fuerzas de seguridad y vecinos que acompañarán el evento.

Qué se conmemora el 29 de mayo

La fecha recuerda la creación formal del Ejército Argentino en 1810, tras la conformación de la Primera Junta de Gobierno durante el proceso de independencia.

Cada año, distintas guarniciones militares del país realizan ceremonias institucionales, homenajes y actividades abiertas a la comunidad.

El valor histórico del Campo de La Cruz

La elección del Campo Histórico de La Cruz tiene un fuerte valor simbólico para Salta.

El lugar está estrechamente vinculado a la historia patriótica y militar de la provincia, reconocida por su protagonismo en las luchas por la independencia y la defensa del norte argentino.

El desfile militar se desarrollará en uno de los espacios históricos más representativos de la ciudad.