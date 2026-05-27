Según el gobierno israelí, Mohamed Odeh había asumido recientemente al frente del ala armada de Hamas y estaba vinculado a los ataques del 7 de octubre de 2023. En el operativo murieron otras siete personas.

Israel confirmó este martes la muerte de Mohamed Odeh, señalado como el nuevo jefe militar de Hamas en Gaza, en un bombardeo aéreo realizado sobre la ciudad de Gaza.

La ofensiva se produjo apenas días después de que el Ejército israelí anunciara la eliminación de su antecesor y forma parte de la estrategia impulsada por el gobierno de Benjamin Netanyahu para desarticular la conducción del grupo islamista tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Según el Ministerio de Defensa israelí, Odeh era el cuarto comandante del ala militar de Hamas abatido desde el inicio de la guerra.

Israel aseguró que Odeh participó del ataque del 7 de octubre

A través de un comunicado oficial, el gobierno israelí sostuvo que Mohamed Odeh había sido jefe de inteligencia de Hamas durante la ofensiva del 7 de octubre y que recientemente había asumido como sucesor de Ezzedine al Hadad.

“El comandante del ala militar número cuatro de la organización terrorista Hamas en Gaza fue abatido”, señaló el Ministerio de Defensa israelí.

Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó en la red social X que todos los responsables del ataque contra Israel “están marcados para morir”.

Netanyahu y Katz también aseguraron que Odeh estuvo involucrado en asesinatos, secuestros y ataques contra civiles y militares israelíes.

Otras siete personas murieron en el bombardeo

El ataque aéreo impactó sobre el barrio de Rimal, en la ciudad de Gaza.

Según informó la morgue del Hospital Shifa, además de Odeh murieron otras siete personas, entre ellas integrantes de su familia.

Las víctimas identificadas fueron:

Su esposa, conocida como Umm Amro.

Sus hijos Yasser y Yahya.

Su hija Yamila.

Un hombre y una mujer cuya identidad no fue confirmada.

La sucesión de líderes abatidos

Mohamed Odeh había asumido el liderazgo de las Brigadas Al Qassam hace menos de dos semanas.

El 15 de mayo, Israel había anunciado la muerte de su predecesor, Izz al Din al Haddad, en otro ataque sobre Gaza.

Antes de eso, el 13 de julio de 2024, las fuerzas israelíes mataron a Mohamed Deif, considerado uno de los principales arquitectos del ataque del 7 de octubre.

Posteriormente, en mayo de 2025, también fue abatido Mohamed Sinwar, hermano de Yahya Sinwar y sucesor de Deif dentro de Hamas.

Aumenta la tensión en Gaza

La muerte de Odeh ocurre en medio de un recrudecimiento de los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza.

Aunque desde octubre de 2025 rige un alto el fuego parcial, Israel continuó realizando bombardeos selectivos y operaciones militares en distintos sectores del enclave.

Según el Ministerio de Sanidad gazatí, más de 900 palestinos murieron desde el inicio de la tregua debido a ataques aéreos y enfrentamientos.

En las últimas semanas, además, crecieron los ataques con drones sobre zonas densamente pobladas donde permanecen hacinadas unas 2,1 millones de personas.

La situación humanitaria en Gaza continúa siendo crítica y la escalada militar mantiene en alerta a la comunidad internacional.