El presidente Javier Milei publicó este domingo por la noche un mensaje en sus redes sociales titulado “Reflexión de domingo”, en el que volvió a respaldar el rumbo económico de su gestión y cuestionó las lecturas negativas sobre la situación del país.

En un contexto de debate público sobre variables como el tipo de cambio, el riesgo país y el comportamiento de los mercados, el mandatario planteó una serie de interrogantes dirigidos a analistas, consultores y periodistas. “Tal vez algún consultor o periodista lo pueda explicar: en Argentina, cuando al país le iba ‘tan mal’ como dicen que le va ahora, ¿acaso el dólar no subía desenfrenadamente? ¿No fue eso lo que siempre pasó cada vez que al país le iba mal?”, expresó.

El jefe de Estado también extendió su análisis al plano internacional, señalando que ante shocks externos negativos es habitual que caigan monedas, bonos y bolsas. “Y cuando había un shock externo negativo, en cualquier lugar del mundo ¿no colapsaba acaso la moneda local, los bonos y la bolsa?”, sostuvo.

En ese marco, Milei destacó el desempeño reciente de los mercados argentinos en comparación con crisis anteriores. “Si nos va tan mal, ¿cómo explican entonces que el Merval y el peso sean la bolsa y la moneda de mejor performance desde que empezó la guerra? ¿Cómo explican el riesgo país en torno a los 550 si shocks externos antes lo ponían cerca de los 2.000?”, planteó.

Finalmente, el Presidente cerró su mensaje con una definición contundente sobre la interpretación de los datos económicos. “Spoiler para el lector: hay una única lectura, es falso que estemos mal. La única razón por la que esta vez está siendo diferente es precisamente porque hemos ordenado el desastre heredado y porque vamos camino a ser el país con mayor crecimiento de la región”.