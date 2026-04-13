El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de Antajé, en la provincia de Santiago del Estero, donde un vehículo protagonizó un violento choque con un camión, dio varios vuelcos y terminó detenido en la banquina. Como consecuencia del impacto, dos personas murieron y otras tres resultaron gravemente heridas.

Las víctimas eran hinchas de Juventud Antoniana, que regresaban a Salta tras el partido ante Sarmiento de La Banda por la fecha 4 del Torneo Federal A. El viaje de regreso terminó en tragedia luego del siniestro ocurrido a la altura del kilómetro 735.

De acuerdo con los primeros datos, el automóvil habría colisionado previamente con un camión antes de perder el control y volcar sobre la ruta. Las personas heridas fueron trasladadas a un centro de salud cercano, mientras que la policía y la Fiscalía de Santiago del Estero trabajan en las pericias para determinar las causas del hecho.