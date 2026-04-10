En medio de la expectativa por un posible alto el fuego en el conflicto en Medio Oriente, el presidente Javier Milei confirmó que viajará a Israel entre el 19 y el 22 de abril para participar de las celebraciones por el Día de la Independencia de ese país. Al evento también sería invitado el mandatario estadounidense Donald Trump.

Según trascendió, Milei tiene previsto asistir a la tradicional ceremonia de encendido de antorchas, programada para el 21 de abril. No obstante, su participación podría depender de la evolución del conflicto que involucra a Estados Unidos e Israel con Irán.

El propio presidente ratificó lo que será su tercera visita oficial a Israel desde que asumió, al compartir en sus redes una publicación de la Agencia Judía de Noticias (AJN) que confirma su حضور en el evento.

Si bien la asistencia de Trump aún no está confirmada, desde la AJN indicaron que se espera la participación de su nieta, Arabella, hija de Ivanka Trump y Jared Kushner, en actividades oficiales por la fecha.

En tanto, el embajador argentino en Israel anunció que Milei será el primer mandatario extranjero en ser distinguido con el encendido de una antorcha durante la ceremonia nacional por el Día de la Independencia.