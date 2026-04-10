En la última audiencia, la fiscal Sodero Calvet solicitó al Tribunal que considerara el pedido realizado por dos de los hijos menores de la pareja.

A través de su tutor, los niños pidieron ser escuchados en calidad de víctimas directas, una solicitud que contó con el respaldo de la querella y de la Asesora de Incapaces. El planteo se basó en el derecho de los menores a ser oídos, el acceso a la justicia y el principio del interés superior del niño, en línea con tratados y convenios internacionales.

Sin embargo, la defensa del único imputado, quien además es el padre de los chicos, se opuso a la iniciativa.

Finalmente, el Tribunal de Juicio resolvió rechazar el pedido. La decisión fue apelada por la fiscal, con la adhesión de la querella y la Asesora de Incapaces.