La medida fue oficializada este viernes a través del Boletín Oficial mediante la disposición 1848/2026. El organismo resolvió cancelar los legajos de ambas empresas y dispuso mantener la vigencia de sus certificados hasta su vencimiento por orden judicial, en el marco de una causa penal en curso.

La ANMAT retiró las habilitaciones de HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., dando de baja sus registros oficiales. Esta decisión marca el cierre administrativo de un proceso iniciado en 2025, cuando ya se había ordenado la suspensión de sus actividades productivas y la prohibición de uso, distribución y comercialización de sus productos.

En los fundamentos, el organismo recordó que la medida se basa en antecedentes regulatorios, inspecciones y graves irregularidades detectadas, además de elementos incorporados en una causa judicial federal. También señaló que las empresas no cuentan actualmente con un director técnico responsable ni presentaron un plan para revertir las sanciones, además de no haber apelado disposiciones previas.

La normativa establece que las habilitaciones quedan sin efecto, aunque se mantiene la inhibición productiva ya vigente desde 2025. Al mismo tiempo, dispone que los certificados sean reinscriptos automáticamente al momento de su vencimiento, en cumplimiento de una orden judicial.

De este modo, los certificados de los productos no fueron eliminados, sino conservados como parte de la causa penal en trámite. La ANMAT informó además que la medida será comunicada a las autoridades sanitarias de todo el país y al Instituto Nacional de Medicamentos.

El organismo recordó que la inhibición original fue dictada en mayo de 2025 tras detectarse incumplimientos normativos, fallas en los estándares de calidad y deficiencias críticas en las buenas prácticas de fabricación, tanto en productos de HLB Pharma como en la planta de Laboratorios Ramallo.