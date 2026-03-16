El fútbol argentino perdió este lunes a una de sus voces más reconocidas: Marcelo Araujo, histórico relator y figura clave de las transmisiones deportivas, murió a los 78 años luego de atravesar un delicado cuadro de salud derivado de una neumonía. Estaba internado desde hacía varios días en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde su estado se había agravado.

Araujo formó durante años una dupla inolvidable con Enrique Macaya Márquez, con quien construyó una etapa dorada del periodismo deportivo televisivo. Su estilo directo, su tono inconfundible y su capacidad para narrar el juego lo convirtieron en una referencia para varias generaciones de hinchas.

Según la reconstrución de fuentes, en los últimos años su vida había cambiado drásticamente. Hasta hace tres años vivía en un departamento de Recoleta, pero su salud se deterioró de manera marcada tras sufrir un grave cuadro de Covid-19, que lo mantuvo casi dos meses en terapia intensiva. Desde entonces, nunca logró recuperarse por completo.

Su muerte cierra una etapa del relato futbolero argentino, una que muchos aún recuerdan con nostalgia: la de las voces que acompañaban cada domingo, cada gol y cada clásico.