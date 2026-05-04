Al menos tres personas murieron durante una travesía en el océano Atlántico a bordo del crucero MV Hondius, en medio de un brote vinculado al hantavirus que encendió las alertas sanitarias internacionales.

Según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), el episodio involucra a seis personas afectadas, de las cuales tres fallecieron y una permanece internada en estado crítico en Sudáfrica. El organismo precisó: “De los seis afectados, tres han muerto y uno permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica”.

El barco había partido desde Ushuaia, en Argentina, con destino a Cabo Verde y posteriormente a Europa. El brote fue detectado inicialmente por autoridades sanitarias sudafricanas, que identificaron casos de “enfermedad respiratoria aguda grave” entre los pasajeros.

Hasta el momento, se confirmó al menos un caso positivo de hantavirus, mientras que otros cinco permanecen bajo sospecha. La OMS ya inició una investigación epidemiológica para determinar el origen del contagio y evaluar el riesgo sanitario.

El hantavirus es una enfermedad viral que se transmite principalmente por el contacto con roedores infectados o sus secreciones, y puede derivar en cuadros graves con compromiso respiratorio. La situación obligó a activar protocolos internacionales de salud y a coordinar posibles evacuaciones médicas para los pasajeros afectados.