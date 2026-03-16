EL MOTIVO

Reclaman que el gobierno nacional pague el porcentaje de aumento salarial dispuesto por la Ley de Financiamiento Universitario Nº 27.795.

Docentes universitarios de las casas de estudio públicas del país protestan con un paro nacional por recomposición salarial. La medida afecta a la mayoría de las instituciones universitarias estatales. Confirmaron su adhesión: la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), la Universidad Nacional de Salta (UNSa), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), entre otras.

El paro universitario, impulsado desde las dos federaciones nacionales mayoritarias (Conadu Histórica y Conadu), inició este lunes y se extenderá a toda la semana; mientras se espera un segundo paro que iría desde el 23 hasta el 30 de marzo.

Los docentes de la UBA votaron parar “por tiempo indeterminado” hasta que les paguen “el 55,4% de aumento salarial” dispuesto por la Ley de Financiamiento Universitario Nº 27.795.

Por su parte, la Universidad Tecnológina Nacional informó que no sólo sus 30 facultades regionales se suman a la huelga sino también que lo hará el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico que pertenece a la universidad. En cuanto al UNCAUS, los docentes confirmaron que su suman al paro nacional, pero por 24 horas.

El mayor motivo de esta medida es el reclamo por la recomposición salarial, debido a que todos los gremios denuncian “un atraso” significativo frente a la inflación, al mismo tiempo que exigen la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso Nacional el año pasado y que incluye un mayor presupuesto para el funcionamiento de todas las universidades.

Los docentes de la UBA presentaron un informe de evolución salarial en el que destacan que el sueldo real “se encuentra en su mínimo histórico”: 35,6% por debajo de noviembre de 2023 e incluso 2,7% «por debajo de los peores niveles alcanzados en 2004».

Laura Carboni, Secretaria General de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), declaró que desde noviembre de 2023 “perdieron el equivalente a 11,5 salarios” y explicó que “de cada tres meses trabajados, solo pagaron dos”.

«En septiembre tuvimos 4,3% de aumento, contra una inflación acumulada del 14,2% entre octubre y febrero. Cero por ciento de aumento en enero, cero por ciento de aumento en febrero; mientras sube el transporte, los alimentos y los alquileres. No podemos seguir así. Por eso impulsamos un paro por tiempo indeterminado. Ya probamos en los últimos dos años con paros aislados y desacompasados. Necesitamos una medida que le ponga fin a este ataque por parte del Gobierno contra las universidades”, concluyó Carboni.