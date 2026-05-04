El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento en jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales que comenzará a regir en mayo, en el marco del esquema de movilidad basado en la inflación.

La actualización será del 3,4%, lo que impactará en todos los haberes del sistema previsional. Con este incremento, la jubilación mínima se ubicará en $393.174, mientras que la máxima alcanzará aproximadamente los $2.645.689, consolidando un nuevo ajuste mensual en línea con la evolución de los precios.

Además, se confirmó la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000, que se mantiene sin modificaciones. De esta manera, quienes perciben la jubilación mínima cobrarán en total cerca de $463.174 durante mayo, sumando el haber y el refuerzo.

El aumento también alcanza a otras prestaciones: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $314.539, mientras que la Prestación Básica Universal (PBU) llegará a $179.859, reflejando el mismo porcentaje de actualización.

En paralelo, las asignaciones familiares también tendrán un incremento del 3,38%, tanto en los montos como en los topes de ingresos necesarios para acceder a estos beneficios, lo que amplía el alcance de la cobertura.

Este nuevo ajuste se aplicará con el calendario de pagos de mayo y forma parte del esquema de actualizaciones mensuales implementado por el Gobierno, que busca sostener el poder adquisitivo frente a la inflación, aunque en un contexto donde distintos sectores advierten que los ingresos continúan por detrás del aumento del costo de vida.