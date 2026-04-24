El Gobierno nacional endureció su postura frente al conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional y advirtió que se trata de un servicio esencial, por lo que no debería verse afectado por medidas de fuerza.

En ese marco, el Ejecutivo calificó como ilegal el paro impulsado por trabajadores nucleados en ATE y los intimó a suspender la medida, al considerar que las tareas vinculadas al organismo son clave, especialmente para la seguridad aérea.

La protesta incluía un “apagón informativo” que podía impactar en vuelos en todo el país, ya que el SMN cumple un rol central en la provisión de datos meteorológicos necesarios para la operación aeronáutica.

Desde el gremio rechazaron la postura oficial y cuestionaron que el organismo sea considerado esencial. En ese sentido, señalaron que “ninguna ley incluyó a ese servicio como esencial”, en defensa del derecho a huelga.

El conflicto se da en un contexto de tensión por despidos y recortes dentro del organismo, lo que derivó en protestas y medidas sindicales. Finalmente, tras la advertencia del Gobierno, el paro fue levantado parcialmente y reemplazado por asambleas mientras continúan las negociaciones.