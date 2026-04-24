El Presidente sostuvo que su gobierno trabaja en todos los foros internacionales para recuperar la soberanía y destacó apoyos externos.

El presidente Javier Milei volvió a referirse a la soberanía de las Islas Malvinas y aseguró que su gestión está haciendo “todo lo humanamente posible” para que vuelvan a control argentino.

“La soberanía no se negocia. Pero hay que hacerlo de manera criteriosa, con cerebro”, afirmó el mandatario, al explicar que su estrategia apunta a combinar firmeza diplomática con pragmatismo.

En ese sentido, utilizó una definición para describir su enfoque: “Cerebro frío al servicio de corazón caliente”.

Estrategia diplomática y apoyos

Milei remarcó que el reclamo argentino se sostiene de manera constante en todos los ámbitos internacionales. “No hay foro en el que no hagamos el planteo”, aseguró.

Además, destacó que el país está logrando respaldos internacionales que, según su visión, no se habían conseguido en etapas anteriores, incluyendo el apoyo de Chile.

El Presidente también mencionó el trabajo de funcio

narios de su gobierno en política exterior, entre ellos Diana Mondino, Gerardo Werthein y Pablo Quirno, quienes, según indicó, mantienen el tema activo en la agenda internacional.

Un proceso con límites

Por último, el mandatario reconoció que el avance en la cuestión Malvinas no depende únicamente de la Argentina y que existen aspectos de la estrategia que no pueden hacerse públicos.

“No podemos decir todas las cosas que hacemos”, sostuvo, al tiempo que reafirmó que el reclamo por la soberanía seguirá siendo una prioridad de su gestión.