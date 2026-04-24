La Justicia reactivó la reforma laboral al suspender la medida cautelar que mantenía frenada parte de la normativa impulsada por el Gobierno nacional, en el marco de una fuerte disputa con el sindicalismo.

La decisión fue adoptada por la Cámara del Trabajo, que dejó sin efecto la cautelar dictada por el juez Raúl Ojeda, la cual había bloqueado la aplicación de más de 80 artículos tras una presentación de la CGT. De esta manera, los cambios vuelven a entrar en vigencia mientras continúa el análisis judicial de fondo.

El fallo no resuelve la cuestión de constitucionalidad, pero sí modifica el escenario inmediato, ya que permite que la reforma se aplique de forma provisoria hasta que haya una sentencia definitiva.

Desde el sector sindical ya anticiparon que continuarán con las acciones legales y cuestionaron la decisión, al considerar que los cambios afectan derechos laborales adquiridos.

En este contexto, el conflicto entre el Gobierno y los gremios suma un nuevo capítulo, con una disputa que se traslada tanto al plano judicial como al político.