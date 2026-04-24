La imagen del presidente Javier Milei atraviesa un marcado deterioro y se ubica apenas por encima del 34%, según un relevamiento de la consultora CEOP Latam, en un contexto de creciente malestar social y económico.

El informe muestra una caída sostenida en la valoración del mandatario y advierte que el descenso no solo impacta en la imagen positiva, sino que también se traduce en un aumento del rechazo. Uno de los puntos más sensibles es que la pérdida de apoyo alcanza incluso al denominado “núcleo duro”, lo que refleja un desgaste más profundo dentro de su base electoral.

En comparación con otros dirigentes, el estudio ubica a Milei por detrás de figuras opositoras con mejor imagen relativa. Entre ellos aparecen dirigentes como Sergio Massa y Patricia Bullrich, quienes registran niveles de imagen que, si bien también presentan tensiones, logran posicionarse por encima o cerca del mandatario en distintos segmentos del electorado.

El sondeo vincula este escenario con variables económicas como la inflación, la caída del poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones sociales, factores que impactan directamente en la percepción pública del Gobierno y en la evaluación de su gestión.

En este marco, el estudio de CEOP Latam advierte sobre un cambio en el clima de opinión, con una sociedad más crítica y con niveles de apoyo en retroceso, lo que plantea nuevos desafíos políticos para el oficialismo de cara a los próximos meses.