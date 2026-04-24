La fiscalía solicitó archivar la causa que investigaba el viaje de la esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni a Nueva York, al considerar que no se encontraron elementos suficientes para sostener una imputación penal.

El expediente se había iniciado a partir de las dudas sobre el traslado de su pareja en el marco de una gira oficial, lo que generó cuestionamientos sobre el uso de recursos y posibles irregularidades. Sin embargo, desde el Ministerio Público entendieron que no hay pruebas que permitan avanzar con la investigación.

Según trascendió, la decisión se apoya en los argumentos presentados por la defensa y en la evaluación de que no se configuró delito en el viaje realizado. En ese sentido, se concluyó que no existen elementos que justifiquen continuar con la causa.

El caso había generado repercusión política y mediática, en medio de otros cuestionamientos sobre el patrimonio y los gastos del funcionario, pero con este pedido de archivo la fiscalía busca cerrar uno de los frentes judiciales abiertos.

De todos modos, la resolución final quedará en manos del juez interviniente, quien deberá decidir si hace lugar al planteo y dispone el cierre definitivo del expediente.