La Comisión de Disciplina se reunirá este viernes para avanzar en el caso. La denunciante fue convocada a presentar su versión de los hechos.

El Concejo Deliberante de Salta continuará este viernes con el análisis del caso que involucra al concejal Maximiliano Casasola, tras una denuncia en su contra. La reunión está prevista para las 11:00 en el marco de la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial.

En esta instancia, los ediles evaluarán una nota presentada por la denunciante, quien además fue formalmente invitada a exponer su versión de los hechos y aportar la información que considere relevante para la investigación.

Durante el último encuentro, los concejales ya habían tomado conocimiento de documentación enviada por la Fiscalía y el juzgado interviniente, junto con una presentación previa realizada por la denunciante ante el cuerpo legislativo.

Avanza el proceso interno

La comisión encargada del análisis es presidida por Darío Madile, y está integrada por representantes de distintos bloques políticos, quienes deberán evaluar la información disponible y definir los próximos pasos institucionales.

El proceso se enmarca en los mecanismos internos del Concejo para determinar posibles responsabilidades políticas o administrativas, en paralelo a la actuación de la Justicia.

Por el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre el contenido de la denuncia, aunque se espera que la exposición de la denunciante permita avanzar en la evaluación del caso.