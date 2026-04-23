El crimen ocurrió el miércoles por la noche en la zona sudeste de la ciudad de Salta. La Policía investiga el hecho y familiares apuntan a posibles sospechosos.

Un violento homicidio sacudió a la zona sudeste de la ciudad de Salta este miércoles por la noche. Un hombre fue asesinado en el barrio Norte Grande tras recibir una grave herida con un arma blanca, presuntamente un machete, según indicaron testigos.

De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima habría logrado desplazarse por sus propios medios luego del ataque, aunque las circunstancias del hecho aún no fueron esclarecidas y continúan bajo investigación.

Desde la Policía de Salta confirmaron que hasta el momento no hay personas detenidas. Además, señalaron que no se pudo determinar si el crimen fue cometido por uno o más agresores.

“El hecho está en plena etapa investigativa. No se sabe si es una o más personas la causante del homicidio”, explicó el director de Prensa de la fuerza, Flavio Peloc.

Las autoridades también informaron que se realizará la autopsia correspondiente para establecer con precisión las causas de la muerte y avanzar en la reconstrucción del ataque.

En paralelo, familiares de la víctima aportaron su versión. Ximena, sobrina del hombre asesinado, sostuvo que el hecho ocurrió cerca de las 19 y lo vinculó a conflictos previos en el entorno barrial. Según su testimonio, el fallecido habría tenido problemas con personas con antecedentes de adicción y episodios delictivos.

Mientras tanto, los investigadores trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer el caso y dar con los responsables. El hecho vuelve a poner en agenda la preocupación por los episodios de violencia en distintos sectores de la capital salteña.