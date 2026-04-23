El jefe de Gabinete Manuel Adorni vuelve a quedar bajo la lupa judicial tras conocerse nuevos detalles sobre sus gastos personales, esta vez vinculados a un viaje familiar a Aruba, donde el alojamiento habría costado cerca de 9.000 dólares.

Según surge de la investigación, el funcionario y su entorno habrían pagado esa estadía en dos complejos hoteleros de la isla caribeña, en el marco de un viaje de fin de año que también incluyó pasajes aéreos por unos 5.800 dólares. El total del desembolso bajo análisis asciende a casi 15.000 dólares, cifra que ahora forma parte del expediente por presunto enriquecimiento ilícito.

El punto que más atención genera en la causa es la forma de pago y la relación entre esos gastos y los ingresos declarados por Adorni, ya que la Justicia intenta determinar si existe coherencia entre su nivel de vida y su situación patrimonial.

En paralelo, el caso se suma a otras operaciones inmobiliarias y movimientos financieros que ya estaban bajo revisión, lo que amplía el foco de la investigación sobre el crecimiento de su patrimonio en los últimos años.

Mientras avanza el expediente a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, el análisis judicial busca establecer si estos gastos corresponden a ingresos legítimos o si podrían existir inconsistencias en las declaraciones patrimoniales del funcionario.