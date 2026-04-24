El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su intención de convocar a Vladimir Putin a la cumbre del G20 que se realizará en diciembre en Florida, aunque por el momento no se envió una invitación formal.

Desde el entorno del gobierno estadounidense señalaron que Rusia, como miembro del G20, “es bienvenida” a participar de las reuniones, y que su presencia podría ser “muy útil” en el actual contexto internacional.

El planteo se da pese a la orden de arresto internacional que pesa sobre Putin por presuntos crímenes de guerra vinculados al conflicto en Ucrania, lo que en los últimos años limitó su participación en este tipo de encuentros.

De hecho, el mandatario ruso no asiste de forma presencial a cumbres del G20 desde hace varios años, en parte por la guerra iniciada en 2022 y también por las restricciones derivadas de la pandemia.

En este escenario, la posible invitación vuelve a poner en foco las tensiones geopolíticas dentro del foro internacional, mientras se acerca una cumbre que ya genera polémica por sus definiciones políticas y diplomáticas.