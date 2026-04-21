Estados Unidos e Irán cruzaron amenazas a menos de dos días del vencimiento del alto el fuego, mientras persistió la incertidumbre sobre una posible reanudación de las negociaciones en Islamabad y crecieron las advertencias de una nueva escalada militar en Medio Oriente. El vicepresidente JD Vance, tenía previsto partir “pronto” hacia la capital pakistaní, aunque no precisó ni la fecha exacta ni la agenda del viaje.

El diálogo busca poner fin a la guerra en Medio Oriente que estalló el 28 de febrero tras los ataques de Israel y EEUU contra Irán, un conflicto que dejó miles de muertos, sobre todo en Irán y Líbano, y que impactó en la economía global y en los mercados energéticos.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a endurecer su discurso sobre uno de los puntos centrales del conflicto: el programa nuclear iraní. El mandatario sostuvo el lunes por la noche qu que obtener el uranio iraní sería un proceso “largo” y “difícil” después de los ataques estadounidenses del año pasado contra instalaciones nucleares en Teherán.

“La Operación Martillo de Medianoche, en 2025, fue una aniquilación completa y total de los sitios de ‘polvo nuclear’ en Irán”, escribió Trump en Truth Social, en referencia al uranio. “Por lo tanto, sacarlo será un proceso largo y difícil”, añadió.

La declaración contrastó con la postura que había expresado el viernes, cuando prometió que el uranio iraní sería llevado a Estados Unidos “en breve” una vez que Teherán aprobara la operación. La república islámica lo desmintió el lunes y reiteró que no tenía intención de desarrollar armas nucleares.

El cambio de tono de Trump se produjo poco después de que señalara el lunes a Bloomberg que la tregua expiraba “el miércoles por la noche, hora de Washington” y que una extensión resultaba “muy improbable”. En teoría, el cese de hostilidades de dos semanas vencía en la madrugada del miércoles, hora de Teherán.

Desde Irán, la respuesta fue inmediata. El presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, rechazó las presiones estadounidenses y advirtió sobre una posible reacción militar. “No aceptamos negociaciones bajo la sombra de amenazas y, en las últimas dos semanas, nos preparamos para mostrar nuevas cartas en el campo de batalla”, escribió en X.

En la misma línea, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, afirmó que el país no tenía “en este momento” ningún “plan para el próximo ciclo de negociaciones y no se tomó ninguna decisión al respecto”.

Trump también elevó la presión con nuevas advertencias. Si las exigencias de Washington no se cumplían antes del fin de la tregua, “empezarán a explotar muchas bombas”, declaró al canal PBS. Además, ratificó que mantendría el bloqueo sobre los puertos iraníes “hasta que haya un ‘ACUERDO’”con Teherán.

Washington acusó a Irán de violar la tregua mediante ataques a buques en el estrecho de Ormuz, un corredor estratégico para el suministro mundial de hidrocarburos. Sin embargo, la empresa de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence informó que “al menos 26 buques de la flota fantasma iraní eludieron el bloqueo estadounidense” desde que se instauró la semana pasada.

La tensión también se reflejó en los mercados. Tras la fuerte suba registrada el día anterior, los precios del petróleo retrocedieron este martes en Asia, aunque el foco continuó puesto sobre Ormuz. Desde China, el líder Xi Jinping reclamó estabilidad en la zona y remarcó que el paso marítimo “debe permanecer abierto”.

En Teherán, mientras tanto, la actividad cotidiana mostró señales de recuperación después de semanas de conflicto. Los principales aeropuertos reabrieron el lunes por primera vez en semanas y las cafeterías y parques volvieron a llenarse. Sin embargo, varios habitantes consultados por la AFP ofrecieron una visión más crítica sobre la situación interna.

“No hay luz al final del túnel. La economía está fatal. Están deteniendo a gente por nada”, afirmó Saghar, una mujer iraní de 39 años que pidió resguardar su apellido.

En paralelo, el frente libanés continuó bajo extrema fragilidad. Pese al alto el fuego de diez días que entró en vigor el viernes entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah, ambas partes se acusaron de incumplir la tregua. Para el jueves quedaron previstas nuevas conversaciones a nivel de embajadores en Washington con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo de paz.