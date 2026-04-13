Este lunes por la mañana entrará en vigencia el bloqueo de Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz, luego del anuncio realizado por el presidente Donald Trump tras el fracaso de las negociaciones bilaterales con Irán. La medida comenzará a regir desde las 10 (hora del este; 11 en la Argentina), momento en el que la Armada estadounidense impedirá el paso de embarcaciones que entren o salgan de puertos iraníes.

“En algún momento llegaremos a un acuerdo en el que todos podrán entrar y salir libremente, pero Irán no lo ha permitido”, expresó el mandatario en un mensaje publicado el domingo en su cuenta de Truth Social.

Trump advirtió además que analiza nuevas acciones de presión, entre ellas ataques a infraestructura estratégica iraní. “Cualquier iraní que nos dispare a nosotros o a embarcaciones pacíficas será volado al infierno”, afirmó en referencia al tránsito marítimo por el estrecho, una vía clave por la que circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

El líder republicano justificó la decisión al sostener que Irán habría colocado minas y explosivos en la zona para obstaculizar la libre circulación. “Se limitaron a decir: ‘Puede que haya una mina por ahí’, de la que nadie más sabe. Esto es extorsión internacional, y los líderes de los países, especialmente los de Estados Unidos, jamás se dejarán extorsionar”, agregó.

La medida se da en un contexto de fuerte tensión tras el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, realizadas en Pakistán y extendidas durante 21 horas sin acuerdo. Con este bloqueo, Washington busca reducir la capacidad de presión de Teherán sobre una ruta estratégica del comercio energético global, por donde transitaba cerca del 20% del petróleo mundial antes del conflicto.

El bloqueo también se vincula con el ultimátum previo de Trump, que condicionó una tregua de dos semanas a la reapertura del estrecho. En paralelo, el control iraní sobre la vía marítima provocó un aumento superior al 50% en los precios internacionales del petróleo desde el inicio del conflicto.

Desde el anuncio del alto el fuego, pocos barcos han logrado atravesar el estrecho de Ormuz, cuya administración es considerada por Irán como una herramienta clave de negociación en el conflicto.