Un menor de cinco años fue hospitalizado en grave estado luego de ser alcanzado por una bala perdida en la cabeza mientras se encontraba dentro de su vivienda en la ciudad de Orán.

El hecho ocurrió en una casa del barrio Caballito, donde la familia se encontraba reunida, lo que generó una fuerte conmoción entre los vecinos de la zona.

Según los primeros testimonios, se habría escuchado una fuerte detonación seguida de gritos de auxilio, lo que motivó el llamado inmediato a las autoridades.

Personal policial y servicios de emergencia acudieron al lugar y trasladaron de urgencia al menor a un centro de salud. El niño permanece internado con estado reservado, mientras se intenta determinar el origen del disparo y las circunstancias del hecho.

Hasta el momento no se difundió información oficial detallada y la investigación continúa en curso.