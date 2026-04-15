La distribuidora realizará trabajos de renovación de redes entre el 14 y el 16 de abril. Habrá cortes programados de hasta cuatro horas en distintos barrios de la ciudad.

La empresa EDESA informó que llevará adelante un nuevo operativo de renovación y mejora del sistema eléctrico en la ciudad de Salta, lo que implicará cortes de luz programados entre el martes 14 y el jueves 16 de abril.

Según detallaron desde la distribuidora, las interrupciones del servicio responden a su plan de inversión en infraestructura energética, con el objetivo de optimizar la calidad del suministro en distintos sectores de la capital salteña.

Los cortes tendrán una duración estimada de cuatro horas por jornada, en el horario de 8:00 a 12:00.

Cronograma de cortes de luz en Salta

Martes 14 de abril

El corte afectará al barrio privado El Tipal, ubicado en la zona oeste alta.

Miércoles 15 de abril

Las tareas se trasladarán hacia la zona este, con impacto en el barrio La Lucinda.

Jueves 16 de abril

Será la jornada con mayor alcance, con interrupciones simultáneas en:

Barrio El Pilar (macrocentro)

(macrocentro) El Tipal

Además, se verán afectados vecinos de Cerrillos, barrio Pinares y loteos ubicados sobre Ruta Provincial 26 (RP26).

Recomendaciones para los vecinos

Desde EDESA recomendaron a los usuarios tomar precauciones durante los horarios de corte, especialmente en el uso de electrodomésticos y dispositivos electrónicos, para evitar inconvenientes cuando se restablezca el servicio.