El presidente Javier Milei habló ante empresarios de AmCham con el dato de inflación de marzo aún reciente y admitió su malestar por el 3,4% informado por el INDEC. “Habitualmente los políticos cuando reciben un mal dato suelen fingir demencia o hablar de cualquier otra cosa, pero como soy Milei… voy a hablar de eso”, expresó.

Durante su discurso, el mandatario intentó explicar el resultado y sostuvo que “esto no es inflación estrictamente, es que pegó un salto el nivel de precios”. También afirmó que, sin el aumento de la carne, el índice “hubiese sido de 2,5”, y remarcó que “estos factores puntuales van a desaparecer y la inflación va a caer”.

Milei atribuyó la suba a distintos factores, entre ellos el contexto internacional y cuestiones estacionales. “Nosotros no tenemos ningún problema en explicarlo. Para nosotros es bastante claro lo que está pasando y estamos convencidos de que la inflación para adelante va a bajar”, aseguró ante los empresarios.

En otro tramo, cuestionó con dureza a quienes proponen relajar las políticas económicas: “desde mi punto de vista me parece una basura, esa hipótesis me parece inmunda, me parece repugnante”. Además, rechazó la idea de que mayor inflación pueda impulsar el crecimiento.

Finalmente, ratificó el rumbo de su gestión y defendió el ajuste fiscal. “La motosierra no se detiene”, afirmó, y agregó: “Vamos a seguir recortando el gasto público para poder seguir bajando impuestos”. También dejó un mensaje político: “Si no nos acompañan, nos volvemos a casa, no pasa nada”.