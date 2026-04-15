El INDEC informó que la canasta básica subió por debajo de la inflación general. La desaceleración se explicó, principalmente, por menores aumentos en alimentos.

El costo de las canastas básicas registró en marzo una suba más moderada que la inflación general, de acuerdo con los datos publicados por el INDEC. La tendencia se explicó, en gran parte, por una menor variación en los precios de los alimentos.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia, aumentó 2,2% en el mes. Se trata de la suba más baja de los últimos siete meses. Con este dato, una familia tipo —compuesta por dos adultos y dos niños— necesitó ingresos por al menos $658.010,93 para no ser considerada indigente.

Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT), que mide el umbral de pobreza, subió 2,6% en marzo, marcando su menor incremento en seis meses. En este caso, el mismo grupo familiar requirió $1.434.463,81 para no caer por debajo de la línea de pobreza.