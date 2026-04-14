La investigación por las amenazas contra el intendente de San José de Metán, José María Issa, incorporó un nuevo dato relevante: la línea telefónica desde la cual se enviaron los mensajes intimidatorios habría sido activada por el propio acusado.

La causa fue llevada adelante por el fiscal penal 2, Gonzalo Gómez Amado, quien imputó de manera provisoria a Sergio Reinaldo Márques, de 42 años, por dos hechos de amenazas agravadas. El hombre permanece detenido mientras avanzan las medidas investigativas.

El expediente se inició tras la denuncia de Issa, quien aseguró haber recibido mensajes intimidatorios en su teléfono personal, con referencias directas a su familia. Uno de los textos que más preocupación generó advertía: “Cuidá a tu familia”.

Posteriormente, el subsecretario de Seguridad, Federico Delgado, también denunció haber recibido comunicaciones similares, en las que se lo instaba a dejar su cargo.

Uno de los elementos que complica la situación del imputado es que la línea utilizada para enviar los mensajes habría sido tramitada por él mismo, según surge de las pruebas que analiza la fiscalía.