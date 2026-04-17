Un nuevo viaje a Bariloche se agrega a los traslados a Punta del Este y Aruba. La Justicia analiza si los gastos del jefe de Gabinete son compatibles con sus ingresos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vuelve a quedar en el centro de la escena tras conocerse detalles de un nuevo viaje personal de alto costo, que se suma a otros traslados ya investigados por la Justicia en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Según trascendió, el funcionario realizó una escapada familiar a San Carlos de Bariloche durante el fin de semana largo del 20 al 24 de junio de 2024. Durante su estadía, se alojó en el exclusivo Hotel Llao Llao, uno de los complejos más lujosos del país.

De acuerdo a los valores de referencia, las cabañas familiares en ese establecimiento rondan los 700 dólares por noche, mientras que los consumos internos —como gastronomía— elevan significativamente el gasto total de la estadía.

El viaje, realizado junto a su familia y sin carácter oficial, genera interrogantes sobre la relación entre el nivel de gastos y los ingresos declarados por el funcionario en ese período. Por entonces, Adorni se desempeñaba como vocero presidencial con un salario cercano a los 3 millones de pesos mensuales.

Este episodio se suma a otros viajes que ya están bajo análisis judicial. Entre ellos, un traslado en avión privado a Punta del Este en febrero de 2026, cuyo costo estimado ronda los 10.000 dólares y aún no fue completamente justificado.

En paralelo, la investigación avanzó sobre un viaje familiar a Aruba realizado entre fines de 2024 y principios de 2025. La información fue confirmada por registros de la aerolínea LATAM Airlines, incorporados al expediente judicial.

Según esos datos, el funcionario viajó junto a su esposa y sus hijos, con pasajes en primera clase abonados en dólares y en efectivo. El costo total de los vuelos ascendió a unos 5.800 dólares.

La causa está a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes avanzan en la reconstrucción del patrimonio y los movimientos financieros del funcionario. En ese marco, se ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario tanto de Adorni como de su entorno familiar.

El objetivo de la investigación es determinar si los gastos, viajes e inversiones realizados son compatibles con los ingresos declarados ante la AFIP desde su ingreso a la función pública. Mientras tanto, el expediente continúa sumando documentación y episodios bajo análisis.