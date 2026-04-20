En marzo, la metalúrgica volvió a caer. Crece la capacidad ociosa de las industrias.

Los datos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) difundidos sobre la actividad metalúrgica en la Argentina registró una caída durante el mes de marzo.

El sector mostró una contracción del 4,1% interanual en el pasado mes y una suba de 1,5% frente a febrero. De esta forma, esta industria acumula una caída del 6,9% en el primer trimestre de 2026; de acuerdo con los datos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos.

En el tercer mes del año, los descensos más pronunciados ocurrieron en los rubros de: “Otros Productos de Metal” (-6,7%), Bienes de Capital (-6,6%) y Equipamiento Médico (-6,5%).

Las provincias donde se registraron mayores bajas fueron Buenos Aires (-5,6%) y Córdoba (-3,1%).

Por su parte, el nivel de empleo tuvo una disminución del 0,4% mensual; lo que se suma a una baja del 2,6% en comparación con el mismo mes del año anterior.

En tanto, el uso de la capacidad instalada se ubicó en el 41,8%; el nivel más bajo de los últimos cuatro años con una caída de 5,3 puntos porcentuales interanual.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que “la utilización de la capacidad instalada en niveles mínimos históricos expone con claridad el deterioro estructural que atraviesa el sector”.

También señaló que las empresas enfrentan márgenes comprometidos y que “la persistente falta de demanda interna agrava este escenario y ya tiene un impacto directo y creciente sobre el empleo”.

En contraste, los sectores de Autopartes (2,1%) y Carrocerías y Remolques (2,0%) presentaron variaciones positivas en la comparación anual.