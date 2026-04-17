En una nueva jornada del juicio por la tragedia de avenida Paraguay, peritos que realizaron la reconstrucción del hecho aseguraron que no se registraron maniobras de frenado a lo largo de todo el recorrido del vehículo, un dato clave para entender lo sucedido.

Durante la audiencia, dos licenciados en Criminalística que participaron del informe junto al Cuerpo de Investigaciones Fiscales coincidieron en que el análisis fue suscripto sin objeciones y concluyeron que el conductor no intentó frenar antes del impacto.

El proceso tiene como imputado a Luciano Nahir López, acusado de homicidio simple por cinco víctimas fatales y de causar lesiones a otras personas, bajo la figura de dolo eventual.

En la jornada también se proyectaron imágenes de cámaras de seguridad que permitieron reconstruir los instantes previos. Según el análisis, el vehículo circulaba en sentido sur-norte, se detuvo brevemente en un semáforo cercano al estadio Martearena y luego avanzó pese a que la luz seguía en rojo.

Otras grabaciones muestran que el automóvil continuó su marcha sin alteraciones visibles hasta el momento del impacto, cuando terminó chocando contra una palmera tras embestir a peatones.

De acuerdo a la pericia, el hecho ocurrió el 17 de marzo de 2024 alrededor de las 5:08, con el conductor circulando a más de 100 km/h en una zona de 60 km/h y con 1,62 g/l de alcohol en sangre. Los especialistas indicaron que estas condiciones afectaron su capacidad de reacción y descartaron factores climáticos.

Además, declararon una testigo presencial y el acompañante del acusado, quien confirmó que el conductor había consumido alcohol antes de salir esa noche.