La Auditoría General de la Provincia de Salta detectó importantes irregularidades en la Municipalidad de La Merced tras analizar la Cuenta General 2020, con fallas en el control interno, problemas contables y reiterados incumplimientos normativos.

El informe, oficializado mediante la Resolución Conjunta Nº 21 y enviado al Concejo Deliberante, advierte que el municipio no cuenta con mecanismos adecuados para verificar la legalidad de sus movimientos financieros ni para resguardar la documentación.

También se observaron contrataciones realizadas sin respetar la ley vigente, lo que afecta la transparencia y la competencia. Entre los gastos cuestionados aparecen erogaciones en combustibles, programas sociales, obras públicas y eventos, sin los procedimientos correspondientes.

Además, la comuna no presentó estados contables completos, carece de inventarios actualizados y no posee registros confiables sobre deudas, ingresos o gastos. Incluso, no se pudo comprobar el pago de más de $108 millones en sueldos por falta de respaldo.

Si bien el municipio informó un resultado positivo entre ingresos y gastos, la Auditoría advirtió que los datos no son confiables. A esto se suma la ausencia de normas internas, controles y publicación de actos de gobierno, lo que debilita la transparencia de la gestión.