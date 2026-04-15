La Cámara de Diputados de la Provincia de Salta dio luz verde a la Ley de Educación Socioemocional, que incorpora este enfoque como contenido obligatorio y transversal en todos los niveles del sistema educativo.

La iniciativa busca promover el desarrollo integral de los estudiantes, fomentando habilidades como el manejo de las emociones, la empatía, la resolución pacífica de conflictos y la construcción de vínculos saludables tanto dentro como fuera de la escuela.

La diputada Mónica Juárez subrayó la relevancia de la norma y afirmó: “Esta ley viene a poner en el centro algo fundamental: no hay aprendizaje posible sin bienestar emocional. Educar también es enseñar a gestionar lo que nos pasa”.

En ese sentido, destacó que la provincia ya venía avanzando en esta línea, en gran parte gracias al trabajo docente: “Salta ya venía trabajando en educación socioemocional. Hoy damos un paso más, asegurando que esta política tenga continuidad y llegue a todas las escuelas”.

La normativa contempla además la creación de una comisión técnica multidisciplinaria encargada de diseñar, acompañar y evaluar las acciones, con el objetivo de adaptarlas a cada comunidad educativa.

Asimismo, apunta a mejorar el clima escolar, prevenir situaciones de violencia y fortalecer las trayectorias educativas desde una mirada integral. “Estamos construyendo una escuela más humana, que no sólo transmite contenidos, sino que también contiene, acompaña y forma para la vida”, concluyó la legisladora.