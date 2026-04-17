Tras varias semanas de silencio luego de una conferencia en la que no logró dar explicaciones, el jefe de Gabinete Manuel Adorni reapareció en la red X con una serie de publicaciones en tono irónico sobre las denuncias que enfrenta por su patrimonio y gastos.

Lejos de mostrarse preocupado por el avance de la causa judicial, el funcionario eligió responder con humor a mensajes de usuarios que hacían referencia a las acusaciones. Ante una consulta irónica sobre una supuesta compra, contestó: “Fake. Fin”. En otro intercambio, redobló el tono: “Lo hice pero antes de asumir. Fin”.

Mientras tanto, los cuestionamientos por presunto enriquecimiento ilícito, gastos elevados y movimientos financieros continúan bajo análisis judicial y mediático. En los últimos días también se conoció un viaje de alto costo al exterior que no había sido informado públicamente.

Pese al contexto, Adorni mantiene el respaldo del entorno presidencial y continúa activo dentro del Gobierno. Incluso convocó a una reunión de la mesa política en Casa Rosada, en una señal de continuidad en su rol.

Así, el funcionario combina su exposición en redes con actividad institucional, en medio de una polémica que sigue generando repercusiones.