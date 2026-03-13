La mesa radial recibió de Cadena Máxima nuevamente a Daniel Gagliardo, investigador y divulgador de la cosmosofía, una corriente que él define como “la ciencia del espíritu o la ciencia del alma” . Su paso por Salta volvió a despertar interés en un público que, según él, posee “un potencial que está latente y tiene que manifestarse” .

✨ ¿Qué es la cosmosofía?

Gagliardo explica que la cosmosofía no se ocupa del cosmos sideral —el que se observa con telescopios— sino del cosmos interno, la dimensión profunda del ser humano. Allí, afirma, se encuentra la esencia espiritual que cada persona puede descubrir si tiene una vocación genuina por la verdad.

A diferencia de otras corrientes, la cosmosofía no ofrece técnicas, métodos ni dogmas. No promete felicidad ni soluciones mágicas. Su propuesta es más exigente: cultivar la capacidad de sintonizar la esencia interior, alcanzar armonía y equilibrio, y simplificar la vida.

🧭 Contra la búsqueda de la felicidad

Uno de los puntos más provocadores de Gagliardo es su crítica a la idea —muy difundida en corrientes orientales— de que el ser humano “nació para ser feliz”.

Para él, la felicidad es apenas un estado de ánimo, efímero y condicionado. En cambio, la armonía interior es una meta evolutiva que transforma la vida desde adentro.

Una civilización en crisis espiritual

Gagliardo sostiene que la humanidad atraviesa una crisis profunda, pero no por falta de recursos materiales, sino por exceso de identificación con la materia.

Durante miles de años la humanidad fortaleció su identificación con el mundo de las apariencias. Una civilización que no busca su vida interna termina enfermándose.

Según su visión, el poder mundial alimenta esta desconexión para mantener a las personas atrapadas en lo superficial. La consecuencia es una sociedad vulnerable, manipulable y espiritualmente debilitada.

Minorías pioneras en tiempos turbulentos

En un contexto global marcado por guerras, crisis económicas y tensiones sociales, Gagliardo afirma que la salida no vendrá de las mayorías, sino de pequeñas minorías con coraje espiritual.

“Cada vez que hubo genuinos cambios en la humanidad fue a través de pequeñas minorías pioneras.”

Estas minorías —dice— deben aprender a sostenerse frente a la crítica, la burla o la incomprensión de una sociedad masificada.

Inteligencia artificial y desconexión interior

Consultado sobre el rol de la tecnología, Gagliardo fue tajante: la inteligencia artificial puede convertirse en otra herramienta para alejar a las personas de su búsqueda interior.

“La inteligencia artificial está programada por la desinformación humana. No podés caer en la ilusión infantil de creer que es lo más.”

Incluso relató una anécdota en la que la IA respondió erróneamente sobre las provincias argentinas con fronteras internacionales, para ilustrar su punto.

¿Qué aporta la cosmosofía en tiempos de crisis?

En un norte argentino golpeado por la inflación, la falta de empleo y la incertidumbre, Gagliardo no ofrece consuelos fáciles. Su mensaje es directo:

Cualquier mejoría económica va a ser transitoria. La única herramienta para lo que viene es buscar la relación con la vida interna.”

Para él, la fortaleza espiritual es la única que permite atravesar crisis sin caer en el desequilibrio.

Una conferencia que se construye con el público

Este sábado 14 de Marzo van a realizar una conferencia en el Museo de Bellas Artes (Belgrano 996) con convocatoria a las 18:00 pero inicia 18:30. Esta conferencia tiene una dinámica muy novedosa.

La dinámica de sus charlas también rompe esquemas: no hay guiones ni presentaciones prearmadas. Todo se construye a partir de las preguntas del público. Las preguntas se van a hacer desde las 18:00.