El índice de precios al consumidor no da respiro al gobierno nacional. Volvió a marcar un porcentaje por arriba de lo esperado por las autoridades nacionales.

La inflación de febrero fue de 2,9% y acumuló un 5,8% en el primer bimestre, según informó este jueves el INDEC.

De esta forma, el IPC no retrocede desde hace nueve meses.

En cuanto a la variación interanual, fue de 33,1%; según el relevamiento del organismo.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,8%); principalmente por la suba de tarifas de gas, agua y electricidad en la mayoría de las provincias y la modificación de los esquemas de beneficiarios de tarifa con y sin subsidio.

La segunda división con mayor aumento fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,3%) principalmente por la suba de Carnes y derivados.

Las de menores variaciones

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en febrero de 2026 fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,0%).

Combustibles

El petróleo sigue en alza.

La publicación del IPC de febrero se da en plena suba del barril del petróleo producto del conflicto bélico en Medio Oriente, aunque este fenómeno debería verse reflejado recién en un posible aumento de precios en el índice del mes que viene.

El presidente Javier Milei había asegurado en diversos discursos y entrevistas que para agosto de este año «la inflación comenzará con cero», es decir, sería casi nula. Ese pronóstico quedó lejos de la realidad.