Los efectos de la guerra en Irán amenazan con convertirse en el factor de riesgo más importante para la seguridad alimentaria mundial en seis años, tras la pandemia de COVID-19 y la incautación por parte de Moscú de tierras agrícolas y puertos utilizados para exportar cereales ucranianos al comienzo de la guerra de Rusia en Ucrania en 2022.

El conflicto con Irán está provocando un aumento de los costos de la energía y los fertilizantes, situación que podría repercutir con fuerza en los precios de los alimentos.

Por el estrecho de Ormuz pasa alrededor de una quinta parte de las exportaciones globales de crudo y GNL. Pero el cargamento más importante es el de los fertilizantes para producir alimentos en todo el mundo así como las importaciones de víveres para Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Omán, Baréin y Arabia Saudí.

Cientos de miles de toneladas de fertilizantes están retenidas en los países del Golfo debido a la guerra con Irán.

Según datos de la empresa de inteligencia marítima Signal Group, los países del Golfo representan el 20 por ciento del volumen mundial de comercio de fertilizantes clave como: amoníaco, fosfatos y azufre. Casi la mitad de la urea comercializada en el mundo -el fertilizante nitrogenado más utilizado- procede de la región del Golfo.

Según la UNCTAD, la agencia de las Naciones Unidas que ayuda a los países en desarrollo a integrarse en la economía mundial, cada mes se exportan alrededor de 1,33 millones de toneladas de fertilizantes a través del estrecho de Ormuz. Un cierre de 30 días del estrecho podría ser suficiente para provocar escasez y riesgos en el rendimiento de cultivos que dependen del nitrógeno como el maíz, el trigo y el arroz.

«El aumento de los precios afectará a la elección de los cultivos», comenta a DW Joseph Glauber -investigador principal del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) con sede en Washington-. Otra posibilidad, prosigue Glauber, es que en los países más pobres se opte por reducir el uso general de fertilizantes; lo que podría perjudicar la producción agrícola.

Por su parte, el banco holandés ING ya ha advertido en un análisis que «una interrupción prolongada reduciría significativamente el acceso a estos productos en las principales regiones dependientes de las importaciones como Brasil, India, el sur de Asia y partes de la Unión Europea».

Los agricultores indios dependen en gran medida de los fertilizantes procedentes del Golfo para aumentar el rendimiento de sus cosechas.

Otros productores de fertilizantes como Rusia, China, Estados Unidos y Marruecos tendrán dificultades para aumentar instantáneamente la producción y compensar el déficit. «El nitrógeno se puede producir en cualquier lugar donde haya gas natural o carbón, a diferencia de la potasa o los fosfatos que dependen de los yacimientos minerales para su extracción», explica Glauber -execonomista sénior del Departamento de Agricultura de Estados Unidos-.

Incremento en los costos de los alimentos

Más allá de las limitaciones de los fertilizantes, el petróleo desempeña un papel principal en los costos de los alimentos ya que impulsa todo -desde la maquinaria agrícola y los camiones que transportan las cosechas hasta las plantas de procesamiento que convierten los cultivos en alimentos y refrigeración-.

«La energía representa indirectamente alrededor del 50 por ciento del costo de los alimentos», dice Glauber. «Luego de que la mayoría de los países experimentaran altas tasas de inflación de los alimentos en 2023-2024, los precios no han bajado; solo ha disminuido la tasa de aumento».

Los países más pobres, los más golpeados

El costo humano de la guerra con Irán se distribuirá de forma desigual. Los países más pobres y dependientes de las importaciones serán los que absorban el impacto de la escasez de fertilizantes y el aumento de los precios de la energía.

La India es uno de los países más expuestos, ya que depende del Golfo para hasta dos tercios de sus importaciones de fertilizantes nitrogenados; incluida una gran parte de la urea. La escasez de fertilizantes dejaría vulnerable la próxima temporada de siembra del monzón; lo que provocaría un fuerte aumento de los costos de producción del arroz, el trigo y otros alimentos básicos que alimentan a 1.450 millones de personas.

Brasil, uno de los mayores exportadores agrícolas del mundo, depende de la urea procedente del Golfo para cubrir aproximadamente el 40 por ciento de sus necesidades de nitrógeno. Cualquier interrupción prolongada amenaza los rendimientos de la soja y el maíz en un momento en que los suministros mundiales ya son escasos.

El África subsahariana se enfrenta al riesgo más grave. Muchos países africanos ya utilizan fertilizantes en cantidades muy inferiores a las necesarias para obtener rendimientos decentes. Por lo tanto, incluso un modesto aumento de los precios podría obligar a los pequeños agricultores a reducir aún más su uso; lo que reduciría las cosechas y agravaría el hambre crónica.

Según Bloomberg, la inflación en Irán ya superaba el 40 por ciento antes del conflicto y los precios de los alimentos seguían aumentando. Es probable que las interrupciones en las importaciones, los costos energéticos y la logística nacional eleven aún más la inflación de los alimentos; lo que intensificará las dificultades de millones de personas.

Los países del Golfo, que importan entre el 80 y el 90 por ciento de sus alimentos -desde cereales y carne hasta lácteos y aceites vegetales-, también dependen en gran medida de Ormuz para los envíos entrantes. Un cierre prolongado podría agotar las reservas estratégicas en cuestión de meses, lo que obligaría a racionar o a realizar costosos desvíos a través del Mar Rojo y el Golfo de Omán.