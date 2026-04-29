El simpatizante fue identificado en el estadio Mineirão tras realizar actos discriminatorios hacia la hinchada local. La policía lo retiró esposado y quedó bajo investigación judicial.

Un hincha de Boca Juniors fue detenido en Brasil luego de ser captado realizando gestos racistas contra simpatizantes de Cruzeiro durante el partido disputado en el estadio Mineirão, que terminó con triunfo 1-0 para el equipo local.

Las imágenes, difundidas por medios brasileños, muestran al simpatizante xeneize realizando señas discriminatorias desde la tribuna visitante, lo que motivó una rápida intervención de las fuerzas de seguridad.

Detención en pleno estadio

Antes del inicio del segundo tiempo, la policía brasileña logró identificar al involucrado, lo esposó y lo retiró del estadio bajo custodia.

Según reportes locales, el hombre quedó a disposición de la Justicia brasileña, que investigará el caso bajo las leyes vigentes contra actos de racismo y discriminación.

Brasil endureció las penas

Desde la reforma penal de 2023, Brasil castiga delitos de racismo con penas de entre dos y cinco años de prisión, además de sanciones económicas y restricciones procesales.

El episodio vuelve a poner en foco la severidad con la que el país aborda estos casos, especialmente en eventos deportivos internacionales.

Antecedentes y tensión en el fútbol sudamericano

No es la primera vez que hinchas argentinos enfrentan sanciones por hechos similares en Brasil. En los últimos años, distintos episodios de discriminación generaron detenciones, multas y repercusión internacional.

Mientras tanto, también circularon imágenes de provocaciones entre ambas parcialidades, en una noche cargada de tensión dentro y fuera del campo de juego.

Llamado contra la discriminación

El caso reabre el debate sobre la violencia simbólica y el racismo en el fútbol sudamericano, así como la responsabilidad de clubes, federaciones y organismos de seguridad para prevenir estos comportamientos.

Las autoridades brasileñas determinarán en las próximas horas si formulan cargos formales y aplican sanciones ejemplares.