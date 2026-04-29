El temblor se registró este miércoles a primera hora y fue percibido en distintos sectores de la ciudad. Defensa Civil evalúa posibles daños.

Un sismo de magnitud 4,1 en la escala de Richter sorprendió este miércoles por la mañana a vecinos de Tartagal, luego de registrarse a las 7:04 con epicentro a 31 kilómetros al sudeste de la ciudad.

Según datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros, una condición que favoreció su percepción en superficie y provocó que fuera sentido con claridad en varios sectores.

Sin daños graves reportados

Hasta el momento, no se informaron personas heridas ni daños materiales de gravedad. Sin embargo, el fenómeno generó preocupación entre residentes, especialmente por la intensidad con la que fue percibido durante las primeras horas del día.

Monitoreo y controles

El intendente Franco Hernández Berni confirmó que personal de Defensa Civil fue desplegado para inspeccionar posibles daños estructurales, con especial atención en viviendas antiguas, edificios históricos y construcciones vulnerables.

Las autoridades locales buscan determinar si el sismo provocó afectaciones menores que requieran intervención preventiva.

Zona de actividad sísmica

El norte de Salta forma parte de una región con actividad sísmica frecuente, por lo que organismos especializados recuerdan la importancia de mantener protocolos de prevención y revisar estructuras edilicias.

Desde los equipos de emergencia recomendaron a la población mantener la calma, informarse por canales oficiales y reportar cualquier daño relevante.