Un fuerte escándalo por tierras en Salta sumó un nuevo capítulo luego de que el Colegio de Abogados impulsará una denuncia contra el letrado Santiago Pedroza y solicitará su suspensión preventiva.

La medida surge en medio de una investigación por una presunta estafa vinculada a la venta de terrenos en la zona de Atocha, donde más de 380 familias aseguran haber sido perjudicadas tras pagar importantes sumas de dinero por lotes que no serían aptos para habitar.

Según lo expuesto, los damnificados habrían abonado montos que van desde los 500 mil hasta los 8 millones de pesos bajo la promesa de acceder a tierras, en muchos casos mediante supuestos trámites que no tendrían respaldo legal.

Ante la gravedad de las denuncias y su impacto público, el Colegio resolvió avanzar de oficio y pidió al Tribunal de Ética que evalúe la suspensión del abogado mientras se desarrolla el proceso disciplinario.