El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió el ajuste en el Servicio Meteorológico Nacional y sostuvo que el organismo necesita una transformación profunda para volverse más eficiente.

A través de una serie de publicaciones, el funcionario cuestionó el funcionamiento actual del sistema y aseguró que opera con tecnología atrasada y procesos manuales que ya no se condicen con los estándares internacionales. Según explicó, en muchas estaciones todavía se recolectan datos de forma manual y luego se cargan en sistemas antiguos.

En ese sentido, planteó que existe un desbalance en la estructura del organismo, con cerca de mil empleados pero apenas una veintena de meteorólogos, lo que evidencia un esquema sobredimensionado.

Sturzenegger argumentó que la modernización permitiría reducir significativamente el personal, reemplazando tareas manuales por tecnología automatizada que transmita datos en tiempo real. Incluso, sostuvo que con menos recursos humanos se podría lograr mayor precisión y eficiencia en el servicio.

Además, justificó el recorte al señalar que el costo actual del sistema es elevado y que los salarios representan un gasto importante para el Estado. En esa línea, afirmó que el objetivo es “mejorar y ahorrar al mismo tiempo”, dentro del plan general de reforma estatal impulsado por el Gobierno.

Las declaraciones se dan en medio de un fuerte conflicto con trabajadores del organismo, que rechazan los despidos y advierten sobre el impacto que podrían tener los cambios en el funcionamiento del servicio.