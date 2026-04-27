La morosidad en los créditos otorgados a través de plataformas de Mercado Libre encendió señales de alerta en Argentina, tras registrarse un fuerte incremento en los niveles de incumplimiento durante el último año.

Según un informe del banco JP Morgan, los préstamos con más de 90 días de atraso treparon al 8,7% en 2025, muy por encima del 1,8% registrado a fines de 2024, lo que marca un deterioro significativo en la capacidad de pago de los usuarios.

El fenómeno se da en línea con lo que ocurre en el resto del sistema financiero, donde también aumentaron los niveles de mora, aunque en el caso de estas plataformas el crecimiento fue más acelerado. Aun así, el nivel local se mantiene por debajo de países como Brasil, donde ronda el 11%.

El informe también destaca la expansión del crédito dentro del ecosistema digital: actualmente hay 6,3 millones de argentinos con líneas activas, lo que representa cerca del 14% de la población, con un promedio de 3,3 préstamos por usuario.

Entre las principales causas del aumento de la morosidad aparecen la suba de tasas de interés, el encarecimiento del financiamiento y la desaceleración en la entrega de nuevos créditos, lo que incrementó el peso de los préstamos impagos dentro del total.

En este contexto, el crédito digital dejó de ser una herramienta para consumo ocasional y pasó a utilizarse cada vez más para cubrir gastos cotidianos, lo que expone una mayor fragilidad económica en los hogares.