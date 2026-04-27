El Gobierno nacional autorizó una nueva emisión de deuda por parte de provincias en un contexto en el que el Banco Central busca seguir fortaleciendo sus reservas en dólares.

La decisión del Ministerio de Economía apunta a permitir que jurisdicciones como Neuquén y Mendoza accedan a financiamiento en los mercados internacionales, lo que podría generar un ingreso adicional de divisas al país.

Según estimaciones del mercado, todavía quedan pendientes ingresos por unos USD 3.200 millones correspondientes a obligaciones negociables de empresas que no fueron liquidadas, a lo que se suman cerca de USD 650 millones vinculados a emisiones provinciales, como el caso de Chubut.

En este escenario, el objetivo oficial es que esos dólares terminen siendo absorbidos por el Banco Central, que viene intensificando su política de compra de divisas para recomponer reservas y sostener la estabilidad cambiaria.

La estrategia se enmarca en un esquema más amplio en el que el Gobierno busca garantizar el ingreso de moneda extranjera para afrontar vencimientos de deuda y reforzar el frente externo, en medio de un delicado equilibrio financiero.

Así, la autorización a nuevas colocaciones provinciales se convierte en una herramienta clave dentro del plan económico, que combina financiamiento externo con acumulación de reservas.