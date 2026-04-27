En el marco del juicio por la tragedia de avenida Paraguay, familiares de las víctimas rechazaron las disculpas del acusado y pusieron en duda la sinceridad de su arrepentimiento.

Durante su declaración, el imputado pidió perdón por lo ocurrido, pero lejos de generar alivio, sus palabras provocaron enojo y malestar entre los presentes. Los allegados a las víctimas consideran que el gesto llega tarde y no alcanza frente a la gravedad del hecho.

El caso, que dejó cinco personas fallecidas y varios heridos, sigue generando un fuerte impacto emocional en las familias, que insisten en la necesidad de una condena ejemplar. En ese contexto, remarcaron que el dolor sigue intacto y que las disculpas no modifican lo sucedido.

Además, sostienen que el comportamiento del acusado durante el proceso judicial no refleja un verdadero arrepentimiento, lo que profundiza la indignación en medio de una causa que ya transita su etapa final.