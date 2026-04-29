Los combustibles registraron una nueva actualización de precios este miércoles. Aunque el incremento fue moderado, ya supera el 20% acumulado en lo que va del año.

Los precios de los combustibles volvieron a modificarse en Salta y sumaron un nuevo ajuste que impacta directamente en el bolsillo de automovilistas y transportistas.

Según un relevamiento local en estaciones de servicio de la capital salteña, la nafta súper pasó de $2146 a $2151 por litro, con un aumento de $5. En tanto, la nafta premium (Infinia) subió de $2315 a $2328, marcando una suba de $13.

Cómo quedaron los nuevos precios

Nafta Súper: $2151

$2151 Nafta Premium (Infinia): $2328

Baja en el diésel

A diferencia de las naftas, los combustibles diésel registraron una leve reducción:

Diesel 500: bajó de $2279 a $2273

bajó de $2279 a $2273 Infinia Diesel: descendió de $2457 a $2451

Aumentos acumulados

Si bien las subas actuales fueron moderadas, forman parte de una tendencia sostenida de ajustes escalonados que ya superan el 20% en lo que va de 2026.

El incremento constante en combustibles sigue siendo un factor clave en la inflación, ya que impacta en transporte, logística y precios de bienes y servicios.

Impacto en consumidores

La nueva actualización genera preocupación entre usuarios particulares y sectores productivos, especialmente en un contexto económico donde cada variación en surtidores repercute en costos generales.